Pesquisa do Ipea mostra que mercado só gera emprego que paga até dois salários mínimos

Praticamente todas as novas vagas com carteira assinada geradas neste ano em todo país têm uma remuneração máxima de até dois salários mínimos, cerca de R$ 1.996. Os dados são da Carta de Conjuntura divulgada pelo Ipea nesta quinta-feira. Segundo o documento, apenas as duas primeiras faixas salariais (de até um e de até dois salários) possuem saldos positivos, ou seja, o número de contratações supera o de demissões no primeiro semestre do ano. Para os demais níveis salariais, mais altos, a dispensa de trabalhadores é maior que o total de admissões.

O levantamento, feito com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) da Secretaria de Trabalho do governo federal, indica que, a partir do segundo semestre de 2018, a geração de novos postos de trabalho com carteira assinada voltou a apresentar maior dinamismo. No acumulado em doze meses até julho deste ano, a economia brasileira havia criado 521.500 novos empregos formais. Junto a esse bom resultado, as estatísticas também mostram uma leve recuperação dos salários médios de contratação, embora estes, historicamente, mantenham-se abaixo dos salários de quem tem sido demitido.