Pesquisa feita em 101 postos aponta queda de R$ 0,21 no preço da gasolina de Fortaleza

O preço médio do litro da gasolina em Fortaleza registrou redução de 4,60% e caiu R$ 0,21 na última semana de junho, entre os dias 23 e 29, na comparação com a primeira semana do mês, entre os dias 2 e 8 de junho. As informações foram divulgadas neste sábado (29) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A pesquisa foi realizada em 101 postos da capital.

De acordo com o levantamento, o preço médio atual é de R$ 4,388 o litro, contra R$ 4,600 no início de junho. Já no Ceará, a variação no preço médio da gasolina sinalizou queda de 4,12%, permanecendo em R$ 4,46 o litro na última semana de junho, contra R$ 4,65 no início do mês. Ao todo, 221 estabelecimentos em todo estado foram consultados para o levantamento.