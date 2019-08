Pesquisa Ibope: 60% dos brasileiros acham que a reforma da Previdência é ‘necessária’

A reforma da Previdência volta a ser discutida hoje na Câmara, que inicia a discussão para a votação em segundo turno da proposta aprovada em 12 de junho, num clima francamente favorável na opinião pública.

Uma pesquisa inédita do Ibope, feita por encomenda da CNI, revela que seis em cada dez brasileiros (60%) concordam que a reforma é necessária. Desses, 32% “concordam totalmente” e 28% “concordam em parte” com a afirmação. Outros 34% dizem que a reforma é desnecessária.

Quase dois terços (65%) dos brasileiros sabem que o governo Bolsonaro apresentou ao Congresso uma proposta de reforma da Previdência. No entanto, apenas 35% conhecem o conteúdo da proposta. Entre os 35% que conhecem o texto, 52% são favoráveis e 46% são contrários à proposta.

Parece uma vitória apertada. De fato, é. Mas quem comparar com pesquisas anteriores do Ibope notará que o apoio cresceu ao longo do ano: o número de pessoas favoráveis ao texto é dez pontos percentuais superior ao registrado na pesquisa de abril deste ano, quando 42% diziam que apoiavam a proposta. Em abril, 54% eram contrários ao texto.

O Ibope ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios brasileiros entre 20 e 23 de junho, ou seja, logo depois da aprovação em primeiro turno na Câmara do texto da reforma.