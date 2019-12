Pesquisa mostra que WhatsApp é principal fonte de informação do brasileiro

Uma pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado mostrou que o WhatsApp é a principal fonte de informação dos entrevistados. Cerca de 79% dos brasileiros, entre milhares do Ceará, disseram receber notícias sempre pela rede social.

Atualmente, a plataforma possui mais de 136 milhões de usuários no Brasil, sendo a rede social mais popular juntamente com o Facebook.

Depois do Whatsapp, outras fontes foram citadas como ferramentas usadas para se atualizar, entre elas canais de televisão, plataforma de vídeos, o Facebook, sites de notícias, a rede social Instagram e emissoras de rádio. O jornal impresso também foi citado por 8% dos participantes da sondagem e o Twitter, por 7%.

Entre os jovens, 41% relataram buscar informações sempre na rede social. Já na faixa dos 60 anos ou mais, o índice caiu para apenas 9%. A pesquisa também avaliou os hábitos dos entrevistados nas redes sociais. O tipo de ação mais comum foi a curtida de publicações. Em seguida, vieram compartilhamento de posts (20%), publicar conteúdos (19%) e comentar mensagens de outros (15%).

A pesquisa ouviu 2.400 pessoas com acesso à internet em todos os estados do país. As entrevistas foram realizadas por telefone no mês de outubro.