Pesquisa revela que número de inadimplentes segue em alta em todo país

O número de inadimplentes no Brasil continua crescendo. É o que mostra um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, com dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). Dados de junho mostram que o Ceará tem 3º maior crescimento em número de inadimplentes da Região Nordeste, atrás apenas da Bahia e de Pernambuco.

De acordo com o estudo, quase a metade dos devedores (47%) tem dívidas acima de R$ 1.000. Em média, o brasileiro com nome sujo deve R$ 3.277. As contas básicas de água e luz estão no topo do ranking de atrasos.

Em comparação com agosto de 2018, houve avanço de 17,6% no atraso desse tipo de despesa.

53% têm dívidas de até R$ 1.000

47% são acima desse valor

Fontes: CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito)