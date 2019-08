Pesquisa revela que quatro em cada dez consumidores inadimplentes devem até R$ 500

Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta que quatro em cada dez consumidores que começaram o mês de agosto com o CPF inscrito na lista de inadimplentes e devem até R$ 500.

O educador financeiro do SPC Brasil, José Vignoli, acredita que com a liberação dos saques das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, os consumidores possam sanar essas pendências.

Trinta e sete por cento dos brasileiros com o nome sujo devem até R$ 500. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas acharam que o saque do Fundo de Garantia de R$ 500 seria pouco dinheiro, mas aí nós vemos que este dinheiro, se bem usado, pode resolver o problema do nome sujo de muitas pessoas. Não há coisa pior do que você ter o nome sujo e não conseguir ter aí acesso a algum tipo de crédito. Então, os R$ 500 podem e devem sim ser usados para resolver os problemas, enfatizou.

Segundo o levantamento, considerando somente as contas de serviços básicos como água e luz, houve um crescimento de 16,03% no volume de atrasos em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em segundo lugar aparecem as dívidas bancárias, como cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos, que aumentaram 2,25% na mesma base de comparação.

Já entre os mais jovens, o movimento é inverso: houve uma queda de 22,14% na quantidade de inadimplentes entre 18 e 24 anos.