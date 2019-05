Pesquisa utiliza robôs móveis em casas inteligentes

Pesquisa desenvolvida por um professor do Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus do Pecém, utiliza um robô móvel integrado a um sistema de automação residencial ou predial – as chamadas casas inteligentes. O robô é capaz de interagir com o ambiente e controlar alguns dispositivos, como cortina, áudio, vídeo e eletrodomésticos.

No caso de uma automação predial, o robô pode comandar funções como iluminação e ar-condicionado, bem como navegar em um determinado ambiente, verificando a presença de pessoas, por exemplo. Entre os benefícios citados pelo professor Ítalo Loiola, responsável pela pesquisa, estão eficiência energética, economia no consumo, segurança, ambientes autônomos e inteligentes.

“O diferencial do nosso projeto é a integração entre a robótica e a automação tanto de uma residência individual como de um condomínio”, explica Loiola, que realiza a pesquisa há um ano.

Atualmente, o projeto encontra-se em fase de testes e validação dos algoritmos de controle do sistema.

Há, neste projeto, a previsão de desenvolvimento de um protótipo funcional que pode gerar interesse comercial no futuro e, consequentemente, a integração das alunas participantes no processo de desenvolvimento e comercialização em empresas do setor.

O autor também espera que as tecnologias envolvidas no projeto se popularizem e que recursos humanos e currículos de cursos das áreas de engenharia elétrica, eletrônica e automação foquem cada vez mais em soluções que proporcionem o uso inteligente da tecnologia.