Pessoas com coagulopatias tem atendimento odontológico especializado no Hemoce

O atendimento odontológico especializado é importante para a segurança da saúde de uma pessoa com distúrbios de coagulação sanguínea. De acordo com Morgana Bruno, dentista do ambulatório de coagulopatias e hemoglobinopatias do Hemoce, do Governo do Ceará, o acompanhamento preventivo diminui os riscos de sangramento em excesso durante um procedimento odontológico.

“As pessoas com coagulopatias precisam repor o fator de coagulação deficiente para evitar o sangramento. Quando o acompanhamento é feito de maneira profilática, já diminui bastante o risco de sangrar em excesso durante o procedimento odontológico. Mas o atendimento especializado é importante também para evitar infecções bucais e as crises álgicas (dores)”, ressalta.

Portadores de hemofilia e doença de Von Willebrand, por exemplo, têm dificuldades na coagulação do sangue e isto pode resultar em hemorragias difíceis de serem controladas. Um corte superficial em um atendimento odontológico pode provocar sangramento intenso se não for tradado adequadamente. A policial militar Eveline Gonçalves descobriu a doença de Von Willebrand após a realização de uma cirurgia dentária.

“Tive hemorragia em um consultório odontólogico e logo fui encaminhada para o ambulatório do Hemoce. Lá foi aberto meu prontuário, identificada a doença e desde então faço acompanhamento regularmente”, conta.

Atualmente há cerca de mil pacientes cadastrados com coagulopatias e 394 com hemoglobinopatias. Os pacientes do ambulatório são acompanhados por uma equipe multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, assistente social, psicólogos, fisioterapeutas, ortopedista, ultrassonografista e dentista.

“O atendimento diferenciado para mim foi muito importante, já que tem um profissional específico que entende o meu caso. Ainda hoje eu tenho medo de buscar outro profissional que não seja especializado em coagulopatias, mas aqui eu me sinto segura”, afirma Eveline Gonçalves.

Os pacientes do ambulatório de coagulopatias e hemoglobinopatias têm acesso ao atendimento odontológico no Hemoce de segunda a sexta-feira, na sede em Fortaleza. São das 7 às 11 horas, na segunda e quarta-feira, e das 13 às 16 horas, na terça, quinta e sexta-feira.As consultas são realizadas por agendamento nas segundas e quartas pela manhã e nas terças, quintas e sextas no período da tarde.

“Em Fortaleza são atendidas em média cem pessoas por mês com a realização de procedimentos de atenção primária, desde restaurações, raspagem de tártaro, extrações, odontopediatria e estética”, diz Morgana Bruno.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará