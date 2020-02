Pessoas de cinco a 19 anos são público-alvo da campanha contra o sarampo

O dia D de vacinação contra o sarampo será realizado a partir deste sábado (15). Deverão se vacinar crianças e jovens, com idade entre 5 e 19 anos, que nunca tomaram nenhuma dose ou tenham apenas uma dose registrada no cartão de vacina. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde. O Centro de Saúde Meireles, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), funcionará em caráter especial, de 8 às 12 horas, para atender a população.

Alcançar o maior número de pessoas, principalmente aquelas que não têm tempo durante a semana, é o objetivo da campanha.

“O Dia D facilita o acesso dos pais, que por muitas vezes, na correria do dia dia, não conseguem atualizar o cartão de vacinação e garantir a proteção de seus filhos “, reforça Ana Rita Cardoso, assessora técnica da Sesa.

A transmissão do sarampo ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes que espirram, tossem, falam ou respiram próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus. É uma doença altamente contagiosa.

“A fácil transmissão da doença é preocupante, por isso é fundamental garantir que o Ceará tenha uma boa cobertura vacinal”, ressalta Ana Rita.

Campanha

A campanha atual tem como foco a imunização de crianças a partir dos cinco anos e jovens até 19 anos. A iniciativa soma-se às ações anteriores, realizadas pelo Ministério da Saúde (MS), que contemplaram pessoas em outras faixas de idade. Esta fase da campanha vai até 13 de março. No segundo semestre, serão vacinadas pessoas dos 30 aos 59 anos.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará