Pessoas desaparecidas são tema da nova mostra no Centro Dragão do Mar

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) apresenta de 30 de agosto a 29 de setembro de 2019, no Museu da Cultura Cearense, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, a mostra imersiva “A falta que você faz”. Com fotografias de Marizilda Cruppe e direção artística de Rogério Costa, os retratos e vídeos da instalação contam um pouco da história, dos desafios e angústias de 19 famílias brasileiras que sofrem com o desaparecimento de um familiar, uma experiência invariável e incontestavelmente devastadora.

Mais do que dar visibilidade para o assunto, queremos sensibilizar a população do Ceará para essa problemática que é tão universal. Com esta exposição, que abre ao público em 30 de agosto, Dia Internacional dos Desaparecidos, lembramos que os familiares têm o direito de saber o destino e o paradeiro do seu ente querido, afirma a chefe da delegação do CICV para Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, Simone Casabianca-Aeschlimann.

Com essa exposição, que já foi exibida no Museu Nacional em Brasília e no Museu da Imagem e do Som em São Paulo, o alcance do tema do desaparecimento é ampliado para um público mais vasto, sensibilizando mais pessoas sobre uma questão que aflige milhares de pessoas.

Segundo levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) durante 2017, foram reportados 82.684 casos de desaparecimentos às polícias civis no Brasil.