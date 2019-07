PF prende dois homens com cocaína no Aeroporto

Nesse domingo (21) a Política Federal prendeu dois homens tentando embarcar com cocaína para Frankfurt (Alemanha) com mais de 2 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Na tarde, os dois homens, naturais da Bahia e Paraná, foram conduzidos por policiais federais para acompanhar a revista na mala, mediante suspeita. Foi realizada revista e localizados 2,6 quilos de cocaína no fundo falso da mala. Nessa ocasião, foi dada voz de prisão aos homens.

Os presos foram conduzidos à sede da Polícia Federal no Ceará, onde foram autuados pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal