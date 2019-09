Piloto acusado de participar da morte de ‘Gegê’ e ‘Paca’ terá habeas corpus julgado nesta quarta-feira

O principal argumento da defesa do piloto é que ele está contribuindo para toda a investigação dos fatos narrados, inclusive, entregou a localização da aeronave e as armas. Segundo o documento, os advogados de defesa entraram em contato com a Polícia Civil e começaram a negociar os termos de uma delação premiada. Mas, antes, Felipe Morais acabou detido em um condomínio de luxo no Município de Caldas Novas, em Goiás, no dia 14 de maio do ano passado, antes do acordo ser concretizado.