PIS/Pasep está disponível para 2 milhões de pessoas. Veja os destaques do programa de hoje

Manchetes do programa de hoje:

Sai hoje parecer do relator da reforma previdenciária na comissão especial da Câmara Federal: O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados, Samuel Moreira (PSDB-SP), deve ler hoje o seu parecer sobre a proposta de Emenda Constitucional que altera a regra para os trabalhadores se aposentarem.

Comissão de Constituição e Justiça derruba decreto que flexibiliza compra e posse armas. Medida vai ao Plenário do Senado: O senador Cid Gomes (PDT) criticou a proposta de decreto do presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar a compra e a posse de armas de fogo. Essa discussão, segundo o senador cearense, não pode ser resolvida por meio de decreto.

Sarto destaca luta da Assembleia em defesa da transposição do Rio São Francisco e do Cinturão das Águas: O Cinturão, que é um conjunto de canais que receberá as águas do São Francisco na Região do Cariri e as distribuirá para outras regiões do Estado, teve as obras desaceleradas por atraso no repassas de recursos do Governo Federal.

PIS/Pasep está disponível para 2 milhões de pessoas. Milhares de beneficiários na Grande Fortaleza e no Interior tem direito a grana: Os trabalhadores e servidores públicos que tiveram emprego com carteira assinada no ano de 2017 podem ter direito de receber um dinheiro extra por meio do abono do PIS/Pasep. O prazo para receber o dinheiro vai até o dia 28 deste mês. Leia mais!