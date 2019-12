Planejamento para 2020: Governador reúne secretariado e projeta ações prioritárias

O governador Camilo Santana reuniu nesta sexta-feira (6), no Palácio da Abolição, os secretários e presidentes dos órgãos vinculados para avaliar as ações desenvolvidas ao longo deste ano e realizar o planejamento para 2020. O encontro continuará na manhã deste sábado (7).

Reunimos os gestores para projetarmos quais serão as prioridades do Governo do Estado no ano que vem. O que está em jogo é a população cearense. Por isso, nossa meta é sempre trabalhar para aprimorar as políticas públicas e melhorar a qualidade de vida dos cearenses, citou o governador.

Após a fala inicial do governador, a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) apresentou os índices de custeio e investimentos do Estado. Em seguida, foram apresentados dados sobre a área de Comunicação do Governo e os projetos de lei do Estado aprovados pela Assembleia Legislativa em 2019. Além disso, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) falou sobre o uso da tecnologia para o combate ao crime por meio do Big Data.

Esse é o momento de avaliar o cenário de 2019 e o que realizamos no ponto de vista das políticas públicas, entender como foi o comportamento fiscal do estado, as receitas, despesas, e sinalizar onde vamos priorizar nossas ações integradas para melhorar os processos do Governo, disse o secretário-chefe da Casa Civil, Élcio Batista.

Saúde

O secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, afirmou que a pasta trabalha para garantir a efetividade do sistema de saúde, melhorando cada vez mais o acesso e a qualidade do atendimento nas unidades. Para a população, em fevereiro será implantado um novo sistema de ouvidoria. Além disso, um serviço pioneiro garantirá ainda mais transparência.

O estado do Ceará vai ser pioneiro porque vai acompanhar e divulgar a cada três meses os indicadores de eficiência e de efetividade de todas as unidades públicas e privadas, garantiu.

Desenvolvimento econômico

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Maia Júnior, destacou o investimento do Governo do Ceará em capital humano, através da educação, em infraestrutura, com estradas e portos, além da política de recursos hídricos e de suprimento de energias, essenciais para continuar os investimentos e atração de novas empresas.

A plataforma de desenvolvimento econômico do Ceará é um sistema que traz transparência, segurança jurídica, que tem facilitações de intermediações dentro da ética pública e, em respeito ao dinheiro público, a boa governabilidade. Esses trabalhos construídos no Ceará são muito importante para se fazer desenvolvimento e atrair investimentos, afirmou o secretário.

Secretariado

A reunião com os secretários e presidentes dos órgãos vinculados continuará neste sábado (7), a partir das 9 horas, no Palácio da Abolição.