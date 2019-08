Plano de desenvolvimento regional da União inclui cinco municípios do Ceará

Cinco municípios do estado do Ceará deverão ser os catalisadores do plano de desenvolvimento regional do Nordeste a partir da implementação do plano do Governo Federal. segundo informação da secretária nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Adriana Alves, as cidades de Crateús, Iguatu, Juazeiro do Norte, Quixadá e Sobral devem ser incluídas no projeto,

Uma reunião da Associação Nordeste Forte realizada nessa sexta-feira (2), no auditório da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) definiu que áreas prioritárias de projetos que deverão ser focados pelo Governo Federal no Nordeste são relacionadas à segurança de recursos hídricos, conectividade (banda larga e outros serviços), educação básica e melhoria da gestão pública na região.

O projeto deverá ser enviado à Câmara dos Deputados até o fim de agosto. Adriana Alves também confirmou que ainda não há definição de quais cidades receberão as primeiras iniciativas da agenda imediata. Segundo ela, o MDR ainda está analisando a questão em conjunto com a Casa Civil da União. “Assim que definirmos, entraremos em contato com os governos estaduais e prefeituras para moldar os projetos. Esse ano, nós já começamos a implementar a agenda imediata”, comentou.