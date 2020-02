Plataforma Ceará Transparente inicia 2020 com crescimento em acessos e usuários

Considerado pela população cearense como a principal ferramenta de transparência ativa do Governo do Estado do Ceará, a plataforma Ceará Transparente iniciou o ano de 2020 batendo recordes nos números de acesso e usuários. Só no último mês de janeiro, a plataforma registrou 149.104 acessos, 15% a mais que o mesmo período do ano passado. Já quanto ao número de usuários, o Ceará Transparente foi utilizado por 88.154 cidadãos.

Outro número que apresentou crescimento no mês de janeiro foi o de visualizações por páginas, indicando 718.835 registros. As visualizações por página consistem no número de vezes que os cidadãos acessam os conteúdos presentes no Ceará Transparente.

Plataforma Globalizada

Por se tratar de uma plataforma globalizada, construída para atender aos padrões internacionais de utilização da web, o Ceará Transparente tem cada vez mais conseguido adeptos pelo mundo. Só no último mês, foram registrados 363 acessos realizados diretamente dos Estados Unidos e 102 de Portugal. Aparecem ainda como países com número de acessos relevantes, Holanda, França e Argentina.

