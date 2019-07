Plataforma eSocial será extinta e substituída por dois sistemas em 2020

O secretário de Trabalho, Bruno Dalcom, destacou que a intenção é cortar as informações exigidas das empresas no eSocial de 900 para cerca de 500 nos próximos meses . Dados como título de eleitor, número da carteira de identidade e informações de saúde e segurança do trabalho deixarão de ser exigidas. Entre as informações que serão mantidas está a comunicação de acidentes de trabalho e informações de folha de pagamento, férias, Relação Anual de Informações Sociais e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, por exemplo.

O governo não informou, no entanto, quantas informações devem ser exigidas no novo sistema que entrará em vigor em janeiro de 2020. Até lá, as micro e pequenas empresas não serão obrigadas a aderir ao eSocial. A partir do próximo ano, ingressarão diretamente no novo sistema.