Plenário da Câmara fica sem energia durante audiência sobre agricultura familiar

A audiência desta quarta havia sido convocada para comemorar a Semana Nacional da Agricultura Familiar e discutir temas como os fatores que dificultam a permanência dos jovens no campo. Quando acabou a luz, as pessoas ainda permaneceram no escuro dentro do plenário, mas, sem previsão de retorno da energia, a sessão foi encerrada. O apagão também afetou momentaneamente o gabinete da presidência da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas logo o gerador restabeleceu a energia no local. Maia não estava na sala na hora.