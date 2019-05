Plenário deve votar medida da reforma administrativa na próxima terça

O plenário do Senado deve votar na próxima terça-feira (28) a Medida Provisória que trata do redesenho administrativo do governo Bolsonaro. O texto, que começou a ser apreciado pelo plenário da Câmara dos Deputados nesta semana, só teve a votação concluída na Casa no início da tarde dessa quinta-feira (23).

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que a ideia do presidente do Senado era votar a medida na Casa ainda nessa quinta, mas com a demora da Câmara não foi possível. O governo tem pressa em aprovar a medida, já que ela perde a validade no dia 3 de junho.

Um dos problemas que a medida deve enfrentar daqui a pra frente diz respeito à decisão da Câmara de transferir o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), hoje sob a responsabilidade do ministro Sergio Moro ( Justiça), para o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.