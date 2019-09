Podemos Ceará está com inscrições abertas para seminário que aborda o pacote anticrime no âmbito eleitoral e o combate à corrupção

Com a proposta de formação política, o encontro objetiva orientar pré-candidatos, filiados e colaboradores, nos aspectos de governança e de cidadania, na formulação dos planos de governo para as disputas eleitorais de 2020.

No encontro, os palestrantes Thiago Almeida, advogado e especialista em direito e processo do trabalho, com carreira em assessoria parlamentar, fará uma abordagem do pacote anticrime no âmbito eleitoral e Rafael Albuquerque, advogado e vice-presidente da comissão de combate à corrupção da OAB/CE, apresentará um comparativo da corrupção no Brasil e no mundo e os efeitos da Lava Jato.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente. Na entrada, pedimos a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado às instituições que cuidam de pessoas, em situação de vulnerabilidade.