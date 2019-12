Polícia apreende 549 caixas de cigarros contrabandeados na divisa entre Ceará e Piauí

A Polícia Militar do Piauí, em parceria com a PM do Ceará, apreendeu 549 caixas de cigarros contrabandeados nesta terça-feira (24) em Cajueiro da Praia, município situado no Norte do Piauí. A corporação informou que trata-se de uma das maiores apreensões de cigarros sem nota fiscal já realizadas pela PM no estado.