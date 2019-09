Polícia apreende oito suspeitos de atear fogo em concessionária no Papicu

A Polícia Militar capturou um grupo suspeito de envolvimento a ataques criminosos em Fortaleza. Cinco homens foram presos e três adolescentes apreendidos durante investigação sobre o ataque a uma concessionária no Bairro Papicu. A ação foi realizada na madrugada desta quarta-feira (25). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o presos e apreendidos são suspeitos de integrarem uma organização criminosa. Pelo menos 57 pessoas foram capturadas por suspeitas de envolvimento em atentados no Ceará.

A abordagem foi feita após uma equipe de patrulhamento do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), perceber um grupo de pessoas indo em direção a um posto de combustíveis localizado na Avenida Santos Dumont, portando garrafas plásticas. Ao descobrirem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir para uma comunidade do local.

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que o grupo criminoso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o inquérito policial e o ato infracional por tráfico de drogas e por integração à organização criminosa foram instaurados. Os suspeitos maiores de idade foram indiciados, também, por corrupção de menor.