Polícia Civil cumpre mandado de prisão referente à Operação Labirinto

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Municipal de Quixeramobim, na Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20), resultou na prisão de uma mulher suspeita de integrar uma organização criminosa no Sertão Central. A prisão foi realizada, nesta terça-feira (21), é está relacionada à Operação Labirinto, cujo balanço das ações policiais culminou no cumprimento de 80 mandados de prisão e 53 mandados de busca e apreensão, no mês de abril deste ano.

Francisca Tatiane Pinheiro Nogueira (26) responde por crime de tortura e tráfico ilícito de drogas. No momento da prisão, a mulher estava em sua residência e não resistiu à prisão. Ela foi encaminhada para unidade do sistema penitenciário do Estado, onde ficará à disposição da Justiça.

A Operação

A Operação Labirinto foi deflagrada em abril deste ano, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão em desfavor de alvos que integram uma organização criminosa com atuação em municípios do Sertão Central. O trabalho policial foi resultado de investigações da Delegacia Municipal de Quixeramobim, com apoio da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), sobre o envolvimento de integrantes com o tráfico de drogas e outras práticas ilícitas.

Denúncias

A população de Quixeramobim e região pode contribuir repassando informações que ajudem os trabalhos policiais na localização de suspeitos ou de práticas criminosas na região. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3441-0302, da Delegacia Municipal de Quixeramobim, ou por meio do aplicativo WhatsApp, pelo número (88) 99325-3627. O sigilo e o anonimato são garantidos.