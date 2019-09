Polícia Civil cumpre mandados de prisão nesta sexta-feira em Fortaleza

Na manhã desta sexta-feira (27), a Polícia Civil cumpre mandados de busca, prisão e apreensão contra integrantes da facção criminosa que aterrorizou os cearenses nos últimos dias promovendo ataques em todo o estado.

Até as 08h55min, 14 suspeitos foram presos. A Operação realizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), conta com mais de 120 policiais em 30 viaturas.

Após a captura, os criminosos estão sendo levados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e os adolescentes apreendidos são encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).