Polícia Civil prende quadrilha especializada em falsificar documentos para financiar motos

A prisão do grupo ocorreu no exato momento em que um integrante se preparava para sair de uma concessionária com uma moto, comprada com o uso de documentos falsos. Três foram presos em flagrante e outro em uma residência no Bairro Bom Jardim. No imóvel, os policiais apreenderam todo o material utilizado para falsificar identidades e comprovantes de endereço, como computadores e três impressoras.