Polícia Civil prende suspeito de matar mulher após descer de carro de aplicativo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em uma resposta rápida, prendeu, em menos de 24 horas, o suspeito de executar Milena Soares da Silva (18), sem antecedentes. O crime ocorreu, na noite dessa segunda-feira (22), no bairro Dom Lustosa, na Área Integrada de Segurança 6 (AIS) de Fortaleza, após a vítima desembarcar de um carro de aplicativo de transporte. Na ocasião, o motorista do veículo que a transportava foi atingido de raspão. O suspeito foi capturado no mesmo bairro em que ocorreu o crime. Todos os detalhes da ação policial serão repassados em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (24), às 10 horas, no auditório do DHPP, no bairro de Fátima em Fortaleza.

Serviço

Coletiva DHPP

Data: 24 de julho de 2019 (quarta-feira)

Horário: 10 horas

Local: Auditório do DHPP (Rua Juvenal de Carvalho, 1125 – Fátima)