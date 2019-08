Polícia Civil recupera 53 celulares em ações realizadas em Maracanaú

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) recuperou 53 celulares nos meses de julho e agosto deste ano, no município de Maracanaú, na Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12). Os valores dos aparelhos são avaliados em torno de 50 mil reais. As ações foram desencadeadas pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú.

Após analisar os Boletins de Ocorrência (BOs) de roubos e furtos registrados na unidade policial que cobre a região e identificar os proprietários dos celulares, através do Imei (código numérico único e global que identifica celulares), os policiais civis conseguiram recuperar 53 aparelhos celulares. Somente no mês de julho, os agentes de segurança, conseguiram chegar ao número de 23 aparelhos oriundos de roubos e furtos. Já no mês de agosto, o número aumentou para 30.

Segundo o delegado Paulo André, responsável por coordenar a operação, a maioria das pessoas que estavam em posse dos celulares, eram consumidores que haviam adquirido o produto por um preço mais acessível e que não tinham conhecimento sobre os aparelhos serem roubados. Os celulares estão na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde serão devolvidos para as vítimas.