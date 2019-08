Polícia desmonta casa de jogos no bairro Carlito Pamplona

Uma queixa anônima fez que a polícia descobrisse uma casa clandestina de jogos na rua Lucas Pinto, no bairro Carlito Pamplona, na noite desta terça-feira (6). Ao longo da operação, 13 máquinas caça-níqueis foram apreendidas.

De acordo com a polícia, cinco pessoas estavam no local no momento que os agentes invadiram a residência. O grupo foi encaminhado para o 34º Distrito Policial, plantonista da região.

Um homem de aproximadamente 43 anos se expôs como gerente da casa de jogos. As outras pessoas afirmaram que estavam no local jogando. A ação foi realizada pelos policiais do 5º Batalhão. A polícia seguira fazendo investigações para tentar identificar e prender o proprietário do local.