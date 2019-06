Polícia Federal apreende 5 kg de cocaína que eram transportados em automóvel na BR-020

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu no início da tarde de hoje (25), aproximadamente 5 kg de substância análoga à cocaína. A ação aconteceu na altura do km 271 da BR-020, em Canindé, durante abordagem de um veículo conduzido por um homem, sua esposa e a filha de 3 anos de idade.

Ao cruzar com a viatura, o condutor demonstrou atitude suspeita e foi abordado pelos agentes. Em vistoria no interior do automóvel, os agentes da Polícia Rodoviária Federal notaram um forte odor de naftalina e iniciaram uma busca minuciosa. Foram encontrados no interior do veículo cinco pacotes de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 5,3 kg.

Os envolvidos foram detidos e a ocorrência foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza.