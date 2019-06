Polícia Federal deflagra 4ª fase da Operação Gremlins no Ceará

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (28), a quarta fase da Operação Gremlins, com o objetivo de coletar novos elementos de prova relacionados à atuação de grupo criminoso responsável pela contratação fraudulenta nos anos de 2013 e 2016 de financiamentos habitacionais e empréstimos consignados junto à agência da Caixa Econômica Federal de Pacajus-CE.

Policiais federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Fortaleza e Morada Nova. As medidas foram determinadas pela 32ª Vara da Justiça Federal em Fortaleza-CE, que autorizou, ainda, o bloqueio de contas e o sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados.

A dinâmica da fraude envolveu a geração de aproximadamente 100 Cadastros de Pessoas Físicas (CPF) para sujeitos inexistentes, criação de matrículas de imóveis fictícias e, ainda, falsos servidores da prefeitura de Pacajus-CE, sendo esses dados falsos inseridos nos sistemas de informação da CEF para levantamento dos valores, os quais transitarem em contas abertas com CPF fictícios e, ainda, nas contas de familiares dos envolvidos.

As investigações apontam que o esquema criminoso gerou prejuízo à caixa econômica federal de mais de R$ 3 milhões.

Os indiciados, entre os quais funcionários do banco, poderão responder, de acordo com o nível de participação, pelos crimes de associação criminosa e fraude na obtenção de financiamento, com aumento de pena em razão do prejuízo causado à instituição bancária oficial. Já os bancários, em razão da função exercida, poderão responder também pelo crime de gestão fraudulenta e corrupção.

O nome da operação é uma alusão ao personagem do filme homônimo da década de 80, que retratava um pequeno bichinho, aparentemente inofensivo, que se multiplicava rapidamente e causava transtornos no meio social.