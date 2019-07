Operação Bricolagem: PF investiga licitação fraudulenta na Prefeitura de Granjeiro/CE

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (05), a 2ª fase da Operação Bricolagem, com o objetivo de fortalecer as investigações de fraudes em licitações públicas e desvio de verbas federais no município de Granjeiro/CE.

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Farias Brito e Várzea Alegre, na região do Cariri. Os mandados foram deferidos pelo Tribunal Regional Federal 5ª Região após representação em Inquérito Policial.

A PF deflagrou a primeira fase da operação em novembro de 2018. A continuidade das investigações, com análise do material apreendido durante a primeira fase, apontou novos e fortes indícios de fraudes na execução de obras públicas, fraudes em licitações e desvios de recursos públicos federais no município de Granjeiro/CE.

Os envolvidos responderão, de acordo com o nível de participação, pelos crimes de fraude à licitação, peculato, falsidade ideológica, apropriação ou desvio de bens e rendas públicas por prefeitos e associação criminosa.Será realizada coletiva de imprensa, hoje, (05), às 11h, na Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte/CE.