Polícia Federal e Força Nacional prendem liderança de facção criminosa no Ceará

A Força-Tarefa de Enfrentamento a Facções Criminosas composta pela Polícia Federal e pela Força Nacional de Polícia Judiciária prendeu nesta sexta-feira, (23), um homem, cearense, com mandado de prisão preventiva em aberto, líder local de facção criminosa atuante em todo o território nacional.

A prisão foi realizada em Pindoretama, no interior do Ceará. Na sua residência foram arrecadados celulares, documentos e um revolver municiado. A Força-Tarefa prossegue nas investigações, visando localizar outros foragidos. O preso foi conduzido à Sede da Polícia Federal no Ceará, onde foi também autuado em flagrante pela posse ilegal de arma de fogo.