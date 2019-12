Polícia Federal faz operação contra fraude em concessões de crédito rural da Caixa no Ceará e no Paraná

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (17), a terceira fase da operação Assucena contra um esquema de fraude em concessão de crédito rural da Caixa Econômica Federal que teria desviado cerca de R$ 6 milhões. Mais de 60 policiais cumprem nove mandados de prisão e 17 de busca e apreensão em três municípios do Paraná e em Fortaleza, no Ceará. Em nota, a assessoria da Caixa Econômica informou que colaborou com as investigações do caso.