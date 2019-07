Polícia Federal inaugura posto de serviços de atendimento ao público na Unidade Vapt Vupt em Juazeiro do Norte

A Polícia Federal inaugura amanhã (16), novas instalações dos serviços de atendimento ao público na unidade do Vapt Vupt de Juazeiro do Norte. Nos postos de atendimento, a Polícia Federal disponibilizará os serviços voltados ao atendimento do cidadão nas áreas de imigração, emissão de passaportes, segurança privada, controle de armas e emissão de certidão de antecedentes criminais.

A Superintendência Regional do Estado do Ceará celebrou um acordo de Cooperação com o Governo do Estado com o objetivo de implantar e regulamentar postos de atendimentos da Polícia Federal para garantir aos cidadãos um maior acesso ao serviços.

Os agendamentos para emissão de passaporte, aquisição e registro de armas e outros atendimentos continuarão a serem feitos nos sistemas disponibilizados ao público no site da Polícia Federal. É importante que os cidadão fique atento aos documentos obrigatórios para cada serviço.

O novo posto da Polícia Federal vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h, na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, no Centro de Juazeiro do Norte.