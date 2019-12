Polícia Federal oferta leilão de veículos oficiais com lance mínimo de R$ 500

A Polícia Federal (PF) realiza leilão para venda de veículos oficiais a partir das 9h da próxima quarta-feira (4). Os interessados poderão visitar os lotes dois dias antes do leilão, nesta segunda (2) e terça-feira (3).

Ao todo, são 29 veículos, cujos valores mínimos de arremate variam de R$500 até R$18 mil. Entre os Nenhum veículo deste leilão foi classificado como sucata e, portanto, nenhum lote será leiloado como sucata.

O evento de visitação ocorre no depósito da empresa D&M, na rua Coronel Zacarias José de França, 255, no Bairro Cajazeiras, onde também ocorrerá o leilão. Para participar,é preciso acessar o Edital do evento no site da PF, onde também será possível visualizar fotos dos automóveis.

Os bens arrematados serão entregues ao ganhador com um prazo de dois dias úteis. Servidores da Polícia Federal, ativos ou aposentados, pessoas físicas e jurídicas, desde que impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, não podem participar do leilão.

Serviço

Leilão Administrativo da PF

Local: Rua Coronel Zacarias José de França, 255A, Cajazeiras.

Data e hora: quarta-feira (4), a partir de 9h

Gratuito

Mais informações: (85) 3392-4925