A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (31), um homem fortalezense portando 50 cédulas falsas de R$ 20 que totalizaram R$ 1 mil, todas com o mesmo número de série. O flagrante ocorreu no momento em que o homem recebeu a encomenda, via postal, em sua residência, no bairro Bonsucesso, na capital cearense.

O homem foi conduzido para a sede da Superintendência da Polícia Federal no Ceará e autuado pelo crime de moeda falsa, com pena de 3 a 12 anos de prisão.