Polícia Federal prende mulher em flagrante por fumar a bordo de avião

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (12), no Aeroporto internacional Pinto Martins, em Fortaleza, uma brasileira, 52 anos, aposentada, natural de São Paulo/SP, por fumar escondida no lavatório da aeronave, expondo a perigo passageiros e tripulantes de um voo doméstico.

Policiais federais foram comunicados de que um dos passageiros do voo proveniente de Guarulhos/SP desrespeitou as normas de segurança aérea e o aviso de não fumar a bordo. Os alarmes detectaram emergência, e em razão do protocolo de segurança de voo, a comissária abriu a porta do lavatório e constatou a passageira apagando um cigarro.

Quando a aeronave aterrissou na capital cearense, a mulher foi retirada compulsoriamente da aeronave e conduzida à sala da PF no aeroporto. Após, seguiu para a Superintendência da PF, onde foi autuada pelo crime de expor a perigo aeronave, com pena de reclusão de dois a cinco anos.

Uma outra ação da PF na manhã dessa terça-feira, 11/2, no aeroporto , resultou na prisão de um Irlandês também por expor a perigo um voo oriundo de Paris, além do crime de lesão corporal.

(*)com informação da PF