Polícia Militar evita ação criminosa contra posto de combustíveis e captura oito suspeitos

Oito suspeitos de integrar uma organização criminosa foram capturados, na madrugada desta quarta-feira (23), por composições do Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Quatro homens foram presos e quatro adolescentes apreendidos, no bairro Papicu – Área Integrada de Segurança, em Fortaleza. De acordo com as informações repassadas à equipe policial, o grupo se preparava para atear fogo em um posto de combustíveis da região. A Polícia Civil agora investiga o envolvimento dos suspeitos no incêndio contra uma concessionária, ocorrido nessa terça-feira (24).

A equipe patrulhava pela Avenida Santos Dumont, avistou um grupo correndo e portando garrafas descartáveis nas mãos. De imediato, os policiais militares especializados seguiram até o local, visando alcançar os criminosos. O primeiro a ser preso foi Natanael com antecedentes criminais por tráfico de drogas, lesão corporal dolosa e violência doméstica -, que confessou para a composição ser integrante de uma organização criminosa. Ele alegou, inclusive, que pretendia agir contra o posto de combustíveis, situado na mesma avenida.

Seguindo com as diligências, o Cotam chegou ao ponto de apoio dos criminosos, ainda no Papicu. Foram presos mais sete pessoas. Com eles, estavam três adolescentes, sendo dois de 16 anos e um de 15. Dois dos menores possuem passagens pela Polícia por roubo e crime contra a paz pública.

No imóvel, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, 50 trouxinhas de maconha, duas garrafas com resquícios de gasolina, celulares, balança de precisão e valores em espécie. O grupo criminoso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram instaurados o inquérito policial e o ato infracional por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. Os maiores foram indiciados ainda por corrupção de menor.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará