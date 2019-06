Polícia Militar passa por reestruturação e ganha novos Batalhões de Choque

A cúpula da Política Militar do Ceará anunciou mudanças na corporação. Antes conhecido como Comando Tático Motorizado (Cotam), agora a companhia passa a ser o Batalhão Cotam, comandado pelo major da PM Gerlúcio Vieira. Outra mudança é no Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) que passa a se chamar Batalhão de Operações Especiais (Bope).

As mudanças fazem parte da Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Estado do Ceará, que alterou a estrutura organizacional. A oficialização das alterações foi publicada no Diário Oficial e no Boletim de Comando Geral, o último deles de 20 de março de 2019.

Com o aumento do efetivo, a Polícia militar iniciou novos cursos que estão em andamento. No início do começo do mês foi finalizado o curso de distúrbios civis e para o fim de 2019 está previsto a capacitação para atuar como sniper (atirador de elite) do Bope.