Polícia Militar tem primeira policial feminina promovida a coronel

A representatividade feminina está indo cada vez mais longe. Por meio de um decreto assinado pela vice-governadora do Estado do Ceará Izolda Cela e publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (15), a tenente-coronel Cléa Pontes Medeiros Beltrão foi promovida para o posto de coronel da Polícia Militar do Ceará.

A Coronel Cléa Pontes Medeiros Beltrão foi a primeira policial feminina promovida na modalidade. De acordo com a Polícia Militar, ela fará parte da Reserva Remunerada e não deve exerce funções como coronel.

A Polícia Militar do Ceará conta com 813 mulheres no efetivo da corporação, exercendo funções em diversos tipos e modalidades de policiamento, além de cargos de liderança e posições estratégicas.