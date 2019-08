Polícia prende casal suspeito de realizar crimes contra os próprios filhos e idoso no interior do Ceará

De acordo com informações da Polícia Civil, no momento da prisão, os dois foram encontrados com quatro crianças, sendo dois filhos do casal e outros dois apenas da mulher. As crianças eram trancadas em um cômodo por 24 horas, segundo o casal como forma de disciplina. Além disso, uma das filhas, que hoje tem dez anos, era abusada desde os oito anos pelo suspeito preso.