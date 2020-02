Polícia prende homem que mantinha estufa para cultivo de maconha em Caucaia

A Polícia Civil do Estado do Ceará desativou uma estufa para o cultivo de maconha que funcionava em uma residência, na Praia de Tabuba, em Caucaia. O flagrante foi realizado nesta quarta-feira (12), após os policiais civis receberem uma denúncia anônima. Os agentes descobriram ainda que o homem furtava energia elétrica para manter o laboratório clandestino funcionando.

De acordo com a polícia, dentro da casa, foi encontrado uma plantação com pés de maconha e uma estrutura montada para o cultivo da planta. O local contava com controle de ventilação, dutos de ar e iluminação especial com o objetivo de manter os entorpecentes em boas condições.

Segundo a polícia, a população pode colaborar com as investigações repassando informações que possam levar à identificação e localização de outros suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. O sigilo e o anonimato são garantidos.