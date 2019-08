Policia recupera carga de medicamentos avaliada em R$ 120 mil no município de Pacatuba

Segundo informações do G1, o delegado Rodrigo Araújo, do 24º Distrito Policial, declarou que a carga foi roubada na última quinta-feira (8), após o motorista do caminhão que fazia o transporte do material ser rendido por criminosos.

No mesmo dia, o veículo foi localizado através do rastreador no Bairro Pajuçara, em Maracanaú, porém os medicamentos haviam sido levados.

De acordo com o delegado, durante as investigações imagens de câmeras de segurança mostraram um segundo caminhão no local. Através do depoimento de testemunhas, a polícia conseguiu a identidade do proprietário do veículo.