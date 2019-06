A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta sexta-feira (28), uma caminhonete com cerca de 64 kg de substância com características de cocaína escondida e transportada em 64 tabletes. A ação aconteceu no quilômetro 01 da BR 403.

De acordo com os sistemas de segurança pública, o condutor já possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas. O homem foi detido e encaminhado à Sede da Polícia Federal, em Fortaleza, onde será autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.