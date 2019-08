PRF apreende 21 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Milagres, interior do Estado

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF) apreendeu vinte mil pacotes de cigarros contrabandeados dentro de um caminhão na BR-116, na cidade de Milagres, interior do Ceará, durante a madrugada deste sábado (31). De acordo com a Polícia, o motorista não obedeceu a ordem de parada do veículo durante uma fiscalização de rotina e houve uma perseguição.