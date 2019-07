Polícia Rodoviária Federal flagra motorista que dirigiu por cerca de 48h na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal flagrou na manhã de hoje (11), um motorista que estava dirigindo um caminhão por cerca de 48h. Os agentes realizaram a fiscalização do veículo e identificaram através do disco de tacógrafo que o homem dirigiu ininterruptamente por dois dias. O caso aconteceu no km 478 da BR-116, em Milagres.

De acordo com os dados, o condutor dirigiu entre às 14h do dia 08 de julho até às 19h de ontem, quando parou e voltou a dirigir na manhã de hoje. Os policiais questionaram se o motorista possuía anfetaminas para conseguir dirigir por todo aquele período. O motorista afirmou o porte de droga para consumo mas comprovou que não havia feito uso.

A PRF constatou a ocorrência de porte de droga para consumo, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência.