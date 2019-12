Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira operação “RodaVida”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta sexta-feira (20), a Operação Integrada Rodovida 2019/2020. O principal objetivo da iniciativa é combater as mortes e a violência no trânsito brasileiro. A ação será do dia 20 de dezembro deste ano até 1º de março de 2020, período de férias escolares, festas de Natal, Ano Novo e Carnaval, feriados marcados pelo aumento no fluxo de veículos e de passageiros.

Além da preocupação em garantir aos usuários das rodovias federais a segurança, o conforto e a fluidez do trânsito, a Polícia Rodoviária Federal está engajada também, no Programa da Organização das Nações Unidas (ONU) que tem a meta de reduzir em 50% o número de mortos e de feridos em decorrência de acidentes de trânsito.

O Programa consiste em esforços dos Governos Federal, Estadual e Municipal para reduzir a violência e os acidentes, principalmente os relacionados a embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e o não uso do cinto de segurança.

Durante o período da operação, a PRF intensificará as ações de fiscalização, focadas principalmente em ultrapassagens irregulares, consumo de álcool, atropelamento de pedestres e trânsito irregular de motocicletas. Além disso, serão realizadas companhas publicitárias de conscientização em todo o Brasil.