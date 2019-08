Policial atira contra convidados de festa após discutir com namorada em Ipu

Um agente da polícia militar foi preso por tentativa de homicídio após atirar contra convidados de uma festa de formatura no município de Ipu, interior do Ceará. Segundo familiares das vítimas, o PM discutiu com a namorada e tentou matá-la. Os disparos atingiram pelo menos quatro pessoas da festa.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (04). Identificado como Jorgeandro Vieira, o policial foi imobilizado por convidados e depois levado pela polícia para a Delegacia de Tianguá. O policial teria efetuado cerca de 15 disparos, atingindo uma adolescente de 17 anos, irmã da formanda, a mãe dela, Antônio Ildete Pereira Pontes, 42 anos, o pai, Antônio Sergio Vasconcelos Pontes, 48 anos, e um outro convidado.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistemas Penitenciário (CGD) informou que está tomando medidas para punições no âmbito administrativo.