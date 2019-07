Políticas públicas para câncer de cabeça e pescoço serão debatidas em audiência

A Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa do Ceará realiza segunda-feira (15/07), às 9h, audiência pública para discutir as políticas públicas para o câncer de cabeça e pescoço. O debate será no Complexo de Comissões Técnicas da AL.

A audiência foi solicitada pela deputada Fernanda Pessoa (PSDB), atendendo ao pedido da Associação Nossa Casa de Apoio a Pessoas com Câncer. A parlamentar informa que a reunião é alusiva ao Dia Mundial de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço, que transcorre em 27 de julho. Segundo a Associação Nossa Casa, será haverá uma campanha com o objetivo de chamar a atenção para os tumores que surgem na cavidade nasal, oral laringe e hipofaringe, bem como alertar sobre os fatores de risco, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de cabeça e pescoço. A instituição explica que, entre os anos 1980 e 1990, os casos eram mais frequentes em homens, na faixa etária de 60 anos de idade, especialmente, aqueles que tinham hábito de fumar e consumir bebidas alcoólicas. Atualmente, os pacientes são cada vez mais jovens, muitos deles com diagnóstico de HPV. Foram convidados para a audiência pública representantes Secretaria de Saúde do Estado, da Associação Nossa Casa, do Grupo de Apoio ao Laringectomizado e profissionais da área da saúde.