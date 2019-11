Bloqueio na ponte do Porto das Dunas continua até esta sexta-feira

O bloqueio da nova ponte na CE-025, no Porto das Dunas, segue até esta sexta-feira (22), entre as 9 e as 17 horas. A informação é da Superintendência de Obras Pública (SOP). O esquema continua o mesmo e as liberações serão feitas por cerca de dez minutos a cada hora, com variações de intervalo para obedecer às condições de segurança da operação, que envolve guindastes e carretas.

Como rota alternativa os usuários podem seguir pela CE-040, no sentido Aquiraz/Prainha. Detran e Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) estão no local para dar suporte ao bloqueio.

Saiba mais

A nova ponte da CE-025 faz parte da obra de restauração e alargamento da rodovia, da rótula da Cofeco até a avenida Oceano Atlântico, que leva ao Beach Park, que encontra-se com 52% dos serviços executados. O investimento, que visa facilitar o acesso às praias do Porto das Dunas, importante área turística no entorno de Fortaleza, é de R$ 18,3 milhões.